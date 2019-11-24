24 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 09:35:31
İnternette tanışmışlar
Hande Ataizi’nin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ocak ayında Beşiktaş'ta ünlü bir otelde nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
46 yaşındaki ünlü oyuncu, sık sık beraber görüntülendiği sevgiliyle spor salonunda tanıştığını açıklamıştı. Ancak, Ataizi’nin oyunculuk yapan Dinç Aydoğdu’yla Tinder adlı arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştığı ve kullandığı sahte hesapla yazıştığı iddia edildi.
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