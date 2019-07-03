03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Instagram'dan düet teklifi
Yurtdışında arka arkaya verdiği konserlerle, dikkat çeken Zara şimdi de dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor'ın yakın takibine girdi.
Instagram'da takip etmeye başladığı Zara’nın kendisini İstanbul’a çağırması üzerine ‘birlikte şarkı söylemeliyiz’ diyen Gloria Gaynor’la ünlü şarkıcının yakında birlikte bir projeye imza atması bekleniyor.
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