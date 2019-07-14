'İnsan boşandığı eşiyle gezmez'

Akçıl'ın 'Yeni neslin Türkan Şoray'ı olarak görüyorum' sözlerine yanıt veren güzel oyuncu, “Hiç birimiz Türkan Şoray'ın veliahtı olamayız, yine de aday olması bile güzel” dedi. Hande Erçel'in de Türkan Şoray'a benzetilmesini soran muıhabirlere yanıt veren Akçıl, “Burdan Murat Dalkılıç'a sesleniyorum, sesimi duy” diyerek espri yaptı. Boşanma dilekçelerini verdikleri gün problemlerini çözdüklerini daha önceden söyleyen Akçıl, “Boşanmış iddiaları tamamen yalan, insan boşandığı eşiyle gezmez” diyerek oradan ayrıldı.