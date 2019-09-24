İnci Türkay ve Atilla Saray Londra'da evlendi! İnci Türkay kimdir, Atilla Saral kimdir?

Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İnci Türkay, uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı Atilla Saral ile Londra'da evlendi. 11 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Cumartesi günü taçlandıran çift, sade bir törenle evlendi. Çiftin nikah merasimine sadece yakın dostları katıldı. İnci Türkay ve Atilla Saray çifti magazin gündeminin merak edilenleri arasında yerini aldı. İnci Türkay kimdir? Atilla Saral kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

İnci Türkay 15 Temmuz 1972 doğumlu. Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenmiştir.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.İlk olarak 2001 yılında “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı.

Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı. “Şahane Çocuklar” adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2010 da Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı. Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi.

2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı.

2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılında boşanmıştır.

10 yılı aşkın süredir oyuncu Atilla Saral ile birlikte olan İnci Türkay Londra'da evlendi.

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Atilla Saral, 27 Mart 1963 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Çerkes kökenlidir ve aslen Kayseri'lidir. Ankara başkent lisesinden mezun oldu.

1987 yılında mankenliğe başladı. Birçok dizi ve sinema filminde oynadı.

Atilla Saral; İstanbul'un yoğun temposundan kaçıpÇanakkale Asos'ta yeni bir hayata başladı. Sahip olduğu arazide at binip sebze yetiştiriyor.

Sahip olduğu arazide bir de 'Salaşh' isimli bir tatil kampı işletmeye başlayan Atilla Saral'ın müdavimleri arasında Kadir İnanır ve Tuncel Kurtiz gibi ünlü isimler de var. Konuklarını bungalov'larda ağırlayan ünlü oyuncu; onlarla birlikte at binip sebze topluyor.