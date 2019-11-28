Ivana inadına şarkı söylüyor

Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Ivana Sert, geçtiğimiz mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından Ahmet Kaya'nın “Kum Gibi” şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye bölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı. Kazancı Bedih'in 'Nemrudun Kızı' adlı türküsünü sahnede söyleyen ünlü ikoncan önceki akşam Alişan'la da düet yaptı. Sert'in türkü söylemeye başladığı an irkilen Alişan “Sende Balkan gırtlağı var, senin yanında biz şarkı söyleyemeyiz” dedi. Kendisiyle dalga geçilmesine bozulan ünlü ikoncan 'Benimle düet yapacaksın' diyerek ünlü türkücünün kendine eşlik etmesini sağladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Takipçiler, 'Bu ses kulak tırmalıyor. Biri Ivana'yı durdursun. Bildiği işi yapsın' şeklinde yorumlar yaptı.

Ivana Sert'le Alişan'ın türkü söylediği görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Alişan Ivana'nın sesiyle dalga geçince ünlü ikoncan gülme krizine girdi.