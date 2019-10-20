20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 09:13:42
İmalat Hatası iddialı
Moda sektöründen şarkıcılığa geçiş yapan Ivana Sert, 'İmalat Hatası' adını verdiği albümüyle tepki çekti.
Ahmet Kaya'nın şarkılarını bozuk Türkçesiyle söylediği için de eleştirilen ünlü ikoncan müzikteki iddiasını sürdürüyor. Gelen tepkilere inat dün sosyal medyada elinde gitarla bir fotoğraf paylaşan Sert, “Müziğini hep yanında taşı... Hiç beklemediğin bir anda hayat seni dansa kaldıracaktadır” şeklinde not düştü. Takipçileri 'özgüvenine hayranız' şeklinde yorumlar yaptı.
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