İmalat Hatası iddialı

Ahmet Kaya'nın şarkılarını bozuk Türkçesiyle söylediği için de eleştirilen ünlü ikoncan müzikteki iddiasını sürdürüyor. Gelen tepkilere inat dün sosyal medyada elinde gitarla bir fotoğraf paylaşan Sert, “Müziğini hep yanında taşı... Hiç beklemediğin bir anda hayat seni dansa kaldıracaktadır” şeklinde not düştü. Takipçileri 'özgüvenine hayranız' şeklinde yorumlar yaptı.