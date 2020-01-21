21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:38:56
İlyas Yalçıntaş'tan Serenay Sarıkaya'ya destek
İncir, Olmazsa Olmazımsın, Nefes ve İçimdeki Duman Bu Nasıl Veda gibi şarkılara tanınan İlyas Yalçıntaş, Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.
Oyuncuların şarkı söylemesi hakkında konuşan İlyas Yalçıntaş, “Serenay Sarıkaya’nın bu işin altından rahatlıkla kalkacağını düşünüyorum. Güzel klas şarkılar söyleyebilir. Sesi çok güzel. Sezen Aksu şarkıları seslendirmesi bence harika olur” açıklamasında bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası 6'ncı kez İBB Meclisi'ne geldi
- Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin çekimleri haziranda başlıyor
- Didem Soydan domuz gribi oldu!
- Çağla Şıkel, defile öncesi ne yaptığını anlattı: Her defile öncesi 10 dakika dua ederim
- Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı