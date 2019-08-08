İlkler gecesi
Sanat hayatındaki 46. yılını geride bırakan efsane grup MFÖ, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesinde sevenleriyle buluştu.
Sahneden sevenlerine seslenen grup, “Şimdi söyleceğimiz bu iki şarkıyı daha önce hiç söylememiştik, bizim için de bir ilk olacak.’ Grup ilk önce 'Aşkların Ortasında' parçasını, daha sonra ise Türkiye’de yapılan ilk rap şarkı olan ‘Anında Görüntü'yü ilk defa sahnelerinde seslendirdiler
‘Ah Bu Ben', 'Yaşın 19', 'Sarı Laleler', 'Vurgun Yedim' 'Ele Güne Karşı' ve 'Olduramadım' gibi efsaneleşmiş parçalarını da söyleyen MFÖ, dinleyicilerine tam anlamıyla müzik ziyafeti yaşattı.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere sanat camiasından da ünlü isimler vardı. Selen Görgüzel ve Timuçin Esen konseri dinlemeye gelenler arasındaydı.
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