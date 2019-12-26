26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:33:01
İlker İnanoğlu'na kamuflaj işe yaramadı
Yeşilçam'ın Yumurcak lakaplı oyuncusu İlker İnanoğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi.
Alışveriş merkezinin içerisinde olmasına rağmen taktığı güneş gözlüğü ve bereyle dikkat çekti. Şapka ve gözlükle yaptığı kamuflaja rağmen hayranları tarafından tanınan 54 yaşındaki oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hadise'nin 2017 yılı gelir beyannamesi ortaya çıktı! 619 TL zarar var
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 'Acun Ilıcalı'yı aldattın mı?' sorusuna Şeyma Subaşı böyle cevap verdi
- Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendi
- Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!