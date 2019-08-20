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20 Ağustos 2019 Salı 16:07:20 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 16:08:46

İlker Ayrık'tan yeni film projesi: Müstakbel Aile 14 Şubat'ta sinemalarda!

İlker Ayrık'tan yeni film projesi: Müstakbel Aile geliyor. 2015 yılında vizyona giren ve 1 mişyon 14 bin 627 kişinin izlediği Yapışık Kardeşler'in yönetmen ve başrolü İlker Ayrık'tan yeni film projesi geliyor. Müstakbel Aile isminin verildiği film 14 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini kendisinin üstleneceği Müstakbel Aile'de İlker Ayrık'ın dışında bir çok ünlü isim yer alacak. Kayınpeder damat ilişkisini konu alan Müstakbel Aile; damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve düğün öncesinde kendini kayınpedere sevdirmek için başından geçen olayları konu alıyor. Aynı zamanda bir yol hikayesi olan film komedi türünde işlenecek.

2015 yılında vizyona giren ve 1 mişyon 14 bin 627 kişinin izlediği Yapışık Kardeşler'in yönetmen ve başrolü İlker Ayrık'tan yeni film projesi geliyor. Müstakbel Aile isminin verildiği film 14 Şubat'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini kendisinin üstleneceği Müstakbel Aile'de İlker Ayrık'ın dışında bir çok ünlü isim yer alacak. Kayınpeder damat ilişkisini konu alan Müstakbel Aile; damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve düğün öncesinde kendini kayınpedere sevdirmek için başından geçen komik olayları konu alıyor. Aynı zamanda bir yol hikayesi olan film komedi türünde işlenecek.

İLKER AYRIK KİMDİR?

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.

1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul'a giden İlker Ayrık, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bir süre eğitim aldıktan sonra Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Birçok ünlü ismi yetiştiren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim hayatına devam eden Ayrık, burada aldığı eğitimden sonrası, 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte "Pervasız Tiyatro" adlı bir tiyatro kurmuştur. Bir dönem Kent Oyuncuları'na da katılan Ayrık, burada 2007-2009 sezonunda "Cimri" adlı oyunu sergilemiştir.

Tiyatroculuğun yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklam çalışması yapan İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin 4 filminde de "Servet" rolünde karşımıza çıkmış, 2015 yılında "Yapışık Kardeşler" 2017'de ise "Yanlış Anlama" filmi ile sinema kariyerine devam etmiştir.

Sinemanın yanında dizilerde de rol alan İlker Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Geniş Aile'de "Mürsel" karakterini canlandırmıştır. İlker Ayrık bu dizi projesinde, Rasim Öztekin, Halit Akçatepe, Ufuk Özkan, Fırat Tanış ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan bir dönem dizisi olan Seksenler'de "Çağatay" karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında “Ben Bilmem Eşim Bilir” ve “Çarkıfelek” yarışmalarını sunan ünlü isim şimdilerde ise, "Yaparsın Aşkım" adlı programın sunuculuğunu üstlenmektedir. Dokuz yıldır Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

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