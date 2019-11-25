İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı
Kendi özgün hikayesi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre Ulusoy, Azadlık Saka adlı filmini rafa kaldırmak zorunda kaldı.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir özgün hikayesi kendisine ait olan "Azadlık Saka" adlı sinema filmi için hazırlık yapıyordu. Bir köyde geçen film için mekan bakan oyuncu bir yandan da filmdeki Arapgir, Memduh ve Mesut gibi ana karakterleri belirlemek için cast görüşmeleri yapıyordu.
FİLMİ RAFA KALDIRILDI!
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy'un senaryosunu Tolga Aydın'la beraber yazdığı filmle ilgili yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı. 'Azadlık Saka' filmi şimdilik rafa kalktı. Sebebi ise henüz merak konusu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
- Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı
- Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
- Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı
- Kendisine tazminat davası açan Çağla Şikel'e Arto'dan sertt cevap: Kocasından alamadığı parayı benden alacak