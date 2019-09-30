İlk kez üçü bir arada

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, önceki akşam kız kardeşi Nazan Şoray'ın sahnesini izlemeye gitti. Pop müziğin sevilen seslerinden Nazan Şoray'la yakınlığı herkes tarafından bilinen Sultan'ın meğer bir kardeşi daha varmış. Annesi Meliha Sav'ın, 1966 yılında ikinci evliliğinden dünyaya getirdiği Figen adlı kardeşini uzun yıllar görmeyen, annnesiyle küs olan Şoray, geçmişe sünger çekti. Önceki akşam kardeşleriyle birlikte uzun uzun sohbet edip, keyifli zaman geçiren Türkan Şoray, gazetecilerin fotoğraf çekme isteğini de geri çevirmedi. Şoray kardeşler ilk kez birlikte görüntülendi. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Nazan Şoray da şarkılarını kardeşleri için seslendirdiğini söyledi.

Sultan güzelliği

74 yaşındaki Türkan Şoray, estetiksiz güzelliğiyle görenleri mest etti. Yaşına rağmen kırışıksız cildi ve yüksek enerjisiyle usta oyuncu mekanda ilgi odağı oldu.