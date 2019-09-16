İlk kez Harbiye'de

Sesi ve performansıyla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşatan Cem Adrian’ın ilk Harbiye konserinde, ünlü müzisyen dostları da şarkıcıyı sahnede yalnız bırakmadı. “Buruk” ,”Olsun” şarkılarını yakın dostu Halil Sezai ile birlikte seslendiren Adrian sonrasında Aylin Aslım’ı konuk ederek “Herkes Gider mi” şarkısına düet yaptılar.