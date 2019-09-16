16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 01:01:04
İlk kez Harbiye'de
Şarkıcı Cem Adrian, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Konserini “Ben Seni Çok Sevdim” şarkısıyla açan Adrian, “Mutlu Yıllar” ve “Yağmur” şarkılarıyla devam etti.
Sesi ve performansıyla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşatan Cem Adrian’ın ilk Harbiye konserinde, ünlü müzisyen dostları da şarkıcıyı sahnede yalnız bırakmadı. “Buruk” ,”Olsun” şarkılarını yakın dostu Halil Sezai ile birlikte seslendiren Adrian sonrasında Aylin Aslım’ı konuk ederek “Herkes Gider mi” şarkısına düet yaptılar.
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