02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:13:24
İlk kez el ele
Beş ay süren ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Emina Jahovic ve Sadettin Saran, önceki gün Bebek’teki bir kafede görüntülendi.
Mekandan çıkarken habercileri fark eden Saran, Jahovic’in eline uzandı ve çift el ele ilk pozunu vermiş oldu.
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