15 Ağustos 2019 Perşembe 11:42:21 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:44:56
İlk filminde yapımcı oldu
Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen, geçtiğimiz günlerde set sürecini tamamlayan “Dert Bende” filmi, ekim ayında sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını oyuncu Ümit Kantarcılar’ın, yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği 'Dert Bende' filmi; arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir arkadaş grubunun trajikomik hikayesini konu alıyor.
İstanbul’daki çeşitli semtlerde bir ayda çekilen filmin başrollerinde Jessica May , Onur Dilber ve Ümit Kantarcılar yer alıyor.
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