İlk filminde yapımcı oldu

Yapımcılığını oyuncu Ümit Kantarcılar’ın, yönetmenliğini Berat Özdoğan’ın üstlendiği 'Dert Bende' filmi; arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir arkadaş grubunun trajikomik hikayesini konu alıyor.



İstanbul’daki çeşitli semtlerde bir ayda çekilen filmin başrollerinde Jessica May , Onur Dilber ve Ümit Kantarcılar yer alıyor.