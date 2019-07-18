İlk dua Demet'ten

Berkay’ın ilk çocuğu Arya’nın doğumunda araları açıldığı için hastaneye gitmeyen ve barıştıktan sonra ev ziyaretine giderek bir düzine cumhuriyet altını takan Akalın, Zeynep Mira’yı görmek için hastaneye koştu. Özlem Ada ve Zeynep Mira’nın fotoğrafını paylaşan Akalın, “Güzel Özlem canım kardeşim Berkay, prensesiniz size daha da şans getirsin. Allah kabul etsin Kuran-ı Kerim’ini okuttum, sağlıkla mutlulukla büyütün. Maşallahtan başka bir şey yazılmasın. 40’ımız çıkana kadar kayısı dudaklardan mahrum” sözleriyle tebrik etti. Arya’ya bir düzüne cumhuriyet altını takan Akalın’ın Zeynep Mira’ya ne taktığı ise merak konusu oldu.