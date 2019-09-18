İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu bir tekstil firmasının ev sahipliğinde parti düzenledi. Hangarist adlı mekanda düzenlenen özel partiye; Feridun Düzağaç, Alperen Duymaz, Duygu Sarışın ve Engin Hepileri başta olmak üzere birçok ünlü katıldı

Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık olan Duygu Sarışın, yine gizemini korudu.

APAR TOPAR KAÇTI

Geceye tek başına katılarak kafaları karıştıran oyuncu, Çağatay Ulusoy hakkında konuşmak istemedi. Aşk sorularını duyunca apar topar kaçtı.