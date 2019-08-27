İlişki durumu: Evli

Dizide Ayşegül karakterini canlandıran 28 yaşında olan güzel oyuncu üç yıldır birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter’le dünya evine girdi. Beyoğlu’nda gerçekleşen düğüne, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şirince, duru güzelliği ve sade gelinliğiyle dikkat çekti.