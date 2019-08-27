27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 03:10:13
İlişki durumu: Evli
Geçtiğimiz yıllarda Berk Oktay’la birlikte rol aldığı “İlişki Durumu: Karışık” adlı diziyle şöhreti yakalayan Seren Şirince önceki akşam sessiz sedasız evlendi.
Dizide Ayşegül karakterini canlandıran 28 yaşında olan güzel oyuncu üç yıldır birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter’le dünya evine girdi. Beyoğlu’nda gerçekleşen düğüne, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şirince, duru güzelliği ve sade gelinliğiyle dikkat çekti.
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