İlginin sebebi Dolunay

Sadece 30-35 bin TL harcayarak böyle bir görüntünün ortaya çıkarılabileceğinin söylenmesi üzerine yakışıklı oyuncudan bir açıklama geldi. Yaman, “İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay… Erkenci Kuş şu anda burada YouTube’dan alt-yazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur” dedi.