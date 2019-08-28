İkinci çocuk seneye

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Alişan ve Buse Varol önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Annelik duygusunun tarif edilemez olduğunu dile getiren Buse Varol, ‘Oğlum hem çok hızlı, hem de çok yavaş büyüyor gibi geliyor bana. Dişleri çıktı mesela bu durum bana çok tuhaf geliyor. Ne ara bu kadar zaman geçti diyorum, ayakların üzerinde durmaya çalışıyor bunlar çok güzel duygular hiç bir anı kaçırmak istemiyorum, anneliğin keyfini çıkarıyorum” dedi.

MANEVİ YATIRIM YAPIYORLAR

Çocukları için özel bir yatırım yapmadıklarını söyleyen Alişan, “Tüm malvarlığımız zaten onun, maddiyatan çok maneviyat vermeye çalışıyoruz. Çocuk sahibi olmak çok büyük mutluluk Allah olmayanlara da nasip etsin” dedi. Gazetecilerin ikinci çocuk düşünüyor musun sorularına da içtenlikle yanıt veren ünlü türkücü, “Önümüzdeki sene Burak’a bir kardeş düşünüyoruz aslında abi kardeş büyüsünler, nasip olursa bakalım her şeyin hayırlısı” şeklinde konuştu.

İZİNSİZ REKLAMA GEÇİT YOK

Evlendiklerinden beri sürekli sosyal medya üzerinden eleştirilere ve izinsiz fotoğraflarının kullanılmalarına maruz kalan çift, birçok kişiye dava açmıştı. Bazı davaların sonuçlandığını ve kazandıklarını belirten Alişan, izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini açıkladı.