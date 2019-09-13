İkinci çocuğu düşünüyorlar

Önceki gün 14. Contemporary İstanbul ön izlemesine eşi Nazlı Sunal’la birlikte katılan oyuncu, “Kızımız Narin artık kocaman oldu, evde onun konforunu sağlayıp biz de ufak bir kaçamak yaptık” dedi. Ailelerin bebek bakmaya yardımcı olduğunu söyleyen Sunal, “İnşallah bir kardeş daha isteriz” dedi.