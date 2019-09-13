13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:19:40
İkinci çocuğu düşünüyorlar
Geçen ay baba olan oyuncu Ali Sunal ikinci bebeği de düşündüklerini açıkladı.
Önceki gün 14. Contemporary İstanbul ön izlemesine eşi Nazlı Sunal’la birlikte katılan oyuncu, “Kızımız Narin artık kocaman oldu, evde onun konforunu sağlayıp biz de ufak bir kaçamak yaptık” dedi. Ailelerin bebek bakmaya yardımcı olduğunu söyleyen Sunal, “İnşallah bir kardeş daha isteriz” dedi.
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