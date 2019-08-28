28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:52:23
İki kitap birden yazıyor
Oyunculuk serüvenine bir süredir ara veren Başak Sayan, önceki gün Zincirlikuyu’ndaydı.
Bir süredir Şile’de ki yazlığında tatil yaptığını söyleyen Başak Sayan, işleri için İstanbul’a geldiğini belirtti. Çocukları ile doğayla iç içe bir yaz dönemi geçirdiğini anlatan Sayan, bu süreçte de hem çocuklar için hemde yetişkinler için iki ayrı kitap yazdığını açıkladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!
- Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
- Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı
- Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
- Anne Marie Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira