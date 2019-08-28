İki kitap birden yazıyor

Bir süredir Şile’de ki yazlığında tatil yaptığını söyleyen Başak Sayan, işleri için İstanbul’a geldiğini belirtti. Çocukları ile doğayla iç içe bir yaz dönemi geçirdiğini anlatan Sayan, bu süreçte de hem çocuklar için hemde yetişkinler için iki ayrı kitap yazdığını açıkladı.