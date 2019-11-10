İhracata dizi dopingi

Türk dizileri sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı tüm ülkelerde fırtınalar estiriyor. Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya kadar pek çok kıtayı etkisi altına alan diziler ihracat rakamlarını da artırdı. Diriliş Ertuğrul, Hercai, Kara Para Aşk, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova, Beni Affet ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oyuncuların giydiği kıyafetler, aksesuarlar, tüketilen yemekler ve içecekler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dizi ihracatının tutarı 2013'te 150 milyon dolarken, bu rakam 2017'de 350 milyon dolara, 2018'de de yaklaşık 500 milyon dolara yükseldi. Söz konusu yapımların yayınlandığı Latin Amerika ve Karayip ülkelerine mal ihracatında istikrarlı bir artış yakalanırken, 2016 ile 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela'ya dış satım yüzde 572, Paraguay'a yüzde 105, Peru'ya yüzde 88 artış gösterdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran “Diriliş Ertuğrul” dizisinin Arapça'ya tercüme edilen bölümleri internette ilgiyle takip ediliyor. Alt yazılı ve dublajlı versiyonlarıyla başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Katar olmak üzere birçok Arap ülkesinde takip edilen dizi özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş üçlüsünün yer aldığı Bur Zamanlar Çukurova dizisi Balkanlar'da fırtına gibi esiyor.

KARA PARA AŞK

Afrika'da da Türk dizileri beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerin birçoğuna mal ihracatında da son 3 yılda artış görüldü. “Kara Para Aşk” dizisinin satışının yapıldığı Senegal, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat sırasıyla yüzde 153, yüzde 134 ve yüzde 63 artış gösterdi.

BENİ AFFET

“Beni Affet” dizisinin izlendiği Fas'a dış satım yüzde 35 arttı. Dizi, Fas'ta yüzde 65 reyting yakalayarak Fas televizyon sektörü pazarında önemli bir üstünlük elde etti.

HERCAİ

ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden Hercai, Mardin'in tanıtımında önemli rol oynadı. Midyat’taki konağa, birçok ülkeden gelen turistin yanı sıra, jet sosyete de ilgi gösteriyor. Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin Avrupa ülkelerinde popüler hale geldi. Televizyonların sosyal medya ölçümlerini yayınlayan The WIT'in raporuna göre, Avrupa'nın Twitter'da en çok yorum yapılan dizisinin Hercai olduğu belirlendi.

KARA SEVDA

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrolünü paylaştığı Kara Sevda dizisi Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'da halen büyük bir beğeniyle izleniyor.

BİNBİR GECE

MUHTEŞEM YÜZYIL

“Muhteşem Yüzyıl” da 86 ülkeye ihraç edilmekle birlikte Japonya'da gösterilen ilk Türk dizisi oldu.