İhracata dizi dopingi

  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
Rusya’dan Esad’a büyük ayar Rusya’dan Esad’a büyük ayar
Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor
Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi?
Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı
Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı
Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz' Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz'
Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı
Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı
En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle
Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz' Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz'
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı?
Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 08:30:27

İhracata dizi dopingi

İzlenme rekorları kıran Türk dizileri ihracata da destek sağladı. Diriliş Ertuğrul, Hercai, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova, Beni Affet gibi diziler, yurtdışına 'şapka, lokum, baklava, Türk kahvesi, tesbih ve yüzük' gibi ürünlerin satışını artırdı.

Türk dizileri sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı tüm ülkelerde fırtınalar estiriyor. Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya kadar pek çok kıtayı etkisi altına alan diziler ihracat rakamlarını da artırdı. Diriliş Ertuğrul, Hercai, Kara Para Aşk, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova, Beni Affet ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oyuncuların giydiği kıyafetler, aksesuarlar, tüketilen yemekler ve içecekler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dizi ihracatının tutarı 2013'te 150 milyon dolarken, bu rakam 2017'de 350 milyon dolara, 2018'de de yaklaşık 500 milyon dolara yükseldi. Söz konusu yapımların yayınlandığı Latin Amerika ve Karayip ülkelerine mal ihracatında istikrarlı bir artış yakalanırken, 2016 ile 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela'ya dış satım yüzde 572, Paraguay'a yüzde 105, Peru'ya yüzde 88 artış gösterdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran “Diriliş Ertuğrul” dizisinin Arapça'ya tercüme  edilen bölümleri internette ilgiyle takip ediliyor. Alt yazılı ve dublajlı versiyonlarıyla başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Katar olmak üzere birçok Arap ülkesinde takip edilen dizi özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor. 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş üçlüsünün yer aldığı Bur Zamanlar Çukurova dizisi Balkanlar'da fırtına gibi esiyor. 

KARA PARA AŞK

Afrika'da da Türk dizileri beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerin birçoğuna mal ihracatında da son 3 yılda artış görüldü. “Kara Para Aşk” dizisinin satışının yapıldığı Senegal, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat sırasıyla yüzde 153, yüzde 134 ve yüzde 63 artış gösterdi.

BENİ AFFET

 “Beni Affet” dizisinin izlendiği Fas'a dış satım yüzde 35 arttı. Dizi, Fas'ta yüzde 65 reyting yakalayarak Fas televizyon sektörü pazarında önemli bir üstünlük elde etti. 

HERCAİ

ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden Hercai, Mardin'in tanıtımında önemli rol oynadı. Midyat’taki konağa, birçok ülkeden gelen turistin yanı sıra, jet sosyete de ilgi gösteriyor. Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin Avrupa ülkelerinde popüler hale geldi. Televizyonların sosyal medya ölçümlerini yayınlayan The WIT'in raporuna göre, Avrupa'nın Twitter'da en çok yorum yapılan dizisinin Hercai olduğu belirlendi.

KARA SEVDA 

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrolünü paylaştığı Kara Sevda dizisi Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'da halen büyük bir beğeniyle izleniyor. 

BİNBİR GECE

MUHTEŞEM YÜZYIL 

 “Muhteşem Yüzyıl” da 86 ülkeye ihraç edilmekle birlikte Japonya'da gösterilen ilk Türk  dizisi oldu. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ