İhanet değil inatlaşma

Kıratlı, boşanma sonrası ilk paylaşımını, derin yırtmaçlı geceliğiyle resim çizerek yaptı. Eleştiri yağmuruna tutulan Kıratlı, videoyu paylaştığına pişman olduğunu söyleyerek “Ben resme yeni başlamadım ki, yıllardır yapıyorum. Tasarım mezunuyum. Bir sürü tablom da var. O an aslan resmi çiziyordum, çünkü burcum Aslan. Mutfağımda duvarıma asacağım. Bunalımda ya da sıkıntı da değilim. Sinan’ı hala seviyorum, çünkü çok değerli” dedi. Boşanma hakkında da konuşan oyuncu, “Sinan’ı seviyorum ihanetten değil inatlaşmadan dolayı boşandık” dedi.