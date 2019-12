İdil Fırat yılbaşında ne yapacak? Duy da inanma

Four Seans Otel’in etkinliğine katılan İdil Fırat, Yılbaşı etkinliğinde kameralara konuştu .



Sosyetik güzel, yılbaşını evde ailesiyle geçireceğini söyledi. Fırat : “Yılbaşının yaklaşması beni heyecanlandırıyor. Yeni yılda bizi neler bekliyor merak ediyorum. Yeni yılı aile saadetti içerisinde karşılayacağız. Evde ailemle tombala oynayıp kutlayacağız. Mert ile her şey yolunda. Şu an için yeni bir tatil rotamız yok. Bu aralar İstanbul’da olacağım.” Şeklinde konuştu.