02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:09:22
İddialara yalanlama geldi
Çukur'un Celasun'u olarak bir anda adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Kubilay Aka, Miray Daner'le apar topar ayrılığının ardından Bade İşçil'le fena yakalandı.
Beklenen açıklama anında geldi. Yakışıklı oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”
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