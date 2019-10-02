İddialara yalanlama geldi

Beklenen açıklama anında geldi. Yakışıklı oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”