İcra memurunu affetmedi
Eski eşi Okan Kurt'un ortak olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidilen Demet Akalın'ın, haciz işlemi sırasında eşyalarına zarar verildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu icra memuru hakkında açılan davaya dün devam edildi.
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunması alınan icra memuru, alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda görevini yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Demet Akalın da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, “Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.
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