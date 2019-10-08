İcra memurunu affetmedi

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunması alınan icra memuru, alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda görevini yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Demet Akalın da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, “Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.