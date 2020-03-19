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19 Mart 2020 Perşembe 12:15:20 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:19:14

İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Milyonlarca lira dolandırıldı

İbrahim Tatlıses hayatının şokunu yaşadı! Özel hayatı ve çocukları ile yakından takip edilen ünlü türkücü iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı. Özlem P. ve Fulya T., Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, "Şirket Denetleme Raporu" hazırladı. Rapora göre, Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suiistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi. İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İbrahim Tatlıses bakın ne kadar dolandırıldı...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu "Tatlıses Gıda" şirketinin iki kadın çalışanı tarafından milyonlarca lira dolandırdı. Tatlıses Gıda bünyesinde çalışan iki kadın çalışanı tarafından milyonlarca lira dolandırılan Tatlıses, denetleme raporunun ortaya çıkmasının ardından şikayetçi oldu.

İbrahim Tatlıses'e iki kadın çalışanından büyük vurgun! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait "Tatlıses Gıda" isimli bir firması vardı. Özlem P. ve Fulya T., Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, "Şirket Denetleme Raporu" hazırladı.

Rapora göre, Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suiistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi.İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

EŞİNİ İŞÇİ GÖSTERDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; hazırlanan raporda Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi şirketten para çıkışı yapıp, kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 1 milyon 192 bin lira geçirdiği belirlenirken, eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği de ortaya çıktı. 

Diğer görevli Fulya T.'nin de başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği belirlenirken, eşi Şahin Burak T.'yi 9 ay boyunca şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve 30 bin lira şirketi zarara uğrattığı tespit edildi. Yine Fulya T.'nin bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Tüm bunlara ek olarak şirket üzerinden kendisine kiralık bir araç tahsis etti. Araba için ise şirketin 28 bin lira ödediği ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık zarar uğrayan Tatlıses, olayı mahkemeye taşıdı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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