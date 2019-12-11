İbrahim Tatlıses: Ünlü olmaya çalışan zavallılar var

Eski eşi Ayşegül Hanım hakkında yapılmış bir mekan kiraladığı, ancak sözleşme kurallarına uymadığı ve kirayı vermediği şeklindeki paylaşımlara denk gelen İbrahim Tatlıses “Ben Ayşegül Hanım'ın karakterini de, iş disiplinini de, duruşunu da çok iyi bilirim ve kendisine kefilimdir. Ama gelin görün ki; insanlar yıllardır üzerimizden prim yapmaktan bıkmadılar usanmadılar. Bu iftiranın bedelini hukuki yollarla ödetiriz. Gerisini, iftira atarak ünlü olmaya çalışan zavallılar düşünsün. Ayşegül Hanım yalnız değildir. Arkasında ben varım. Yel kayadan toz alır diyorum, kızımın anası Ayşegül Hanımın açıklamalarına imzamı atıyorum” dedi.