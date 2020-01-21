21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:55:10
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo 'offroad'a merak sardı
İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo, 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yolculuğun yapıldığı offroad'a merak sardı.
Özel tasarım aracının kapısına vearkasına ismini, soyismini,doğum yılını ve offroad yazdıran İdo, 'Yeni tutkum bu spor' dedi.
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