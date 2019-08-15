İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı?

İbrahim Kutluay'ın, uğruna Demet Şener ile evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ancak çift, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir restoranda baş başa yemek yedi. Çıkışta mekanı ayrı ayrı terk eden ikili, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın bu yaz İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine gireceği de konuşuluyordu.