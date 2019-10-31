İbrahim Kutluay kimdir, kaç yaşında? İbrahim Kutluay Demet Şener ne zaman ayrıldı?

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İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

İbrahim Kutluay, eski Türk milli basketbolcudur. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin ve Millî Takım'ın yıllarca kaptanlığını yapmış basketbolcudur. İbrahim Kutluay, 7 Aralık 1973‘te İstanbul’da doğdu. Futbolcu olma isteğiyle büyüyen Kutluay, Basketbol‘daki yeteneğinin ön plana çıkmasıyla 13 yaşında, Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımlarda mücadele etti.

Fenerbahçe ve Efes Pilsen

İbrahim Kutluay ilk önceleri Fenerbahçe'de futbol oynama hayalleri kuran ve bunun için çalışan bir sporcuydu. Ancak yeteneği keşfedilince Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımda mücadele etti. Yıldız ve genç takımlarda koç Murat Özgül ile çalıştı. İbrahim Kutluay'ı 1992 yılında o dönem Fenerbahçe'nin baş koçu Çetin Yılmaz A takıma aldı. Ancak, iki sezon takımdaki önemli yıldızların arkasında yedek oturdu.



Ama Kutluay asıl patlamayı 1994-95 sezonunda Murat Didin'in göreve gelmesiyle yaptı. Bir anda takımının en skorer ismi konumuna geldi. Fenerbahçe'yi Türkiye Ligi'nde finale kadar taşıdı ama Ülkerspor karşısında serinin 4-2 kaybedilmesine engel olamadı. İbrahim Kutluay bu başarılı oyunuyla kısa sürede Milli Takım'a kadar yükseldi. 1995 Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren özellikle yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hucüm gücü oldu. 1998/1999 sezonunda 21,4 sayı ortamasıyla Euroleague'de ilk sıradaydı.Muratpaşa Belediyesine 44 sayı atmıştır. İbrahim'in basketbolunu geliştiren nedenler o dönem Fenerbahçe ve genel olarak Türk Basketbolu'na yapılan önemli yatırımlar ile önemli Türk ve yabancı oyuncularla beraber oynaması gelir.

1999 yılına kadar sürekli olarak bu takımda oynadı. 1999/2000 sezonunda Efes Pilsen ile sözleşme imzaladı. (İstatistikler: 15,1 sayı - 1,7 rib. - 2,6 asist)

Yunanistan Günleri

Bir yıl sonra Yunanistan'a transfer oldu ve AEK Atina ile sözleşme imzaladı. (İstatistikler: 18,3 sayı, 2,3 rib. - 1,6 asist) Bir Yunan takımında oynayan ilk Türk üst düzey oyuncu oldu. AEK'de oldukça başarılı bir sezon geçirdi. ve Yunanistan Ulusal Kupasını kazandı ve o kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Yunanistan Ligi'nin ve Avrupa Basketbolunun en önemli kulüplerinden olan başka bir Atina takımı Panathinaikos'a transfer oldu. (İstatistikler: 12,7 sayı, 2,6 rib. - 1,5 asist) Panathinaikos takımıyla 2002 yılında Bolonya'da Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı.

Ülkerspor ile Tekrar T.B.L.

2003 yılında Ülkerspor'la sözleşme imzalayarak Türkiye'ye döndü. Sözleşme 2007'ye kadar geçerliydi. Ülker playofflarda yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek finale çıktı ancak finalde Efes Pilsen'e elendi. Daha dört senelik sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmede NBA ligi için özel maddeler vardı ve Amerika'da basketbol hayatını devam ettirme gibi riskli bir karar aldı.

NBA

Çok geç sayılabilecek bir yaşta 22 Eylül 2004 Tarihinde Seattle SuperSonics ile sözleşme imzaladı. Bu ligde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'dan sonra giden 4. Türk oyuncu oldu. Ancak burada takım seçme konusunda şansızlık yaşadı. Zaten fiziksel olarak bu lige uygun olup olmadığı tartışılken gittiği takımda pozisyonunda başta Ray Allen olmak üzere takım için pek çok değişilmez ve değerli oyuncu vardı. Nitekim Ocak 2005 sonunda sözleşmesi feshedilene kadar sürekli takımın sakat listesinde (injury list) ve yedek kulübesinde tutuldu. Bu dönem içinde sadece beş maçta oyuna girebildi ve toplam 12 dakika süre aldı. 1 isabetsiz şut , 1 ribaunt ve 2 top kaybı istatistiklerini yaptı.

Yeniden Yunanistan

2004/2005 sezonu ortasında tekrar Panathinaikos Atina'ya döndü ve alıştığı Avrupa Ligi'nde takımına katkı yapmaya devam etti. Takımı Euroleague çeyrek finalinde Efes Pilsen'le Final Four'a çıkma mücadelesi verdi. Özellikle 6 Nisan 2005 günü Atina'da oynanan ilk maçtaki hırslı ve istekli görünümüyle takımına büyük katkı sağladı. İki gün sonra oynanan rövanşta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda büyük tepki çekti. Ancak takımı Efes Pilsen'i eledi ve bir kez daha Final Four oynama başarısı elde etti.

İkinci kez Ülker

İbrahim Kutluay 2005/2006 sezonu başında Ülkerspor'la 2 yıllık kontrat imzalayarak Türkiye Basketbol Ligi'ne döndü. 14,4 sayı ortalaması ile oynadı. Ayrıca 2006'da Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 2. kez boy gösterdi ve takımının 6. olmasında önemli görevler yaptı. 2006-2007 sezonu öncesi takımı Ülker ile Fenerbahçe'nin birleşme kararı doğrultusunda, basketbola başladığı Fenerbahçe'ye 7 sezon sonra geri döndü.

Fenerbahçe ile şampiyonluk

Fenerbahçe Ülker takımı ile sezonu kapatan İbrahim Kutluay, bu sezonda 11 sayı ortalaması ile oynadı. Özellikle takımının oynadığı ikinci yarıdaki Efes Pilsen maçında eski günlerine taş çıkaracak bir oyun oynayan İbrahim Kutluay, play-off'lara 1. sıradan girilmesinde önemli katkıda bulundu. Kutluay, Play-offlarda ise 10,5 sayı ortalaması ile oynadı. Son olarak, final serisinde Efes Pilsen'in 4-0 geçilmesinde önemli rol oynayarak, yetiştiği Fenerbahçe'deki ilk şampiyonluğunu tattı.

Tekrar Yunanistan

İbrahim Kutluay askelriğini yapmadığı ve askerlik yasası çıkmadığı için Yunanistan'ın PAOK takımına gitmek zorunda kaldı. 2008 yılının temmuz ayında bedelli askerlik yapmak üzere Antalya'daki birliğine teslim oldu.

Ağustos 2008'de TB2L'de mücadele eden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne transfer oldu.

Türkiye İçin Önemi

İbrahim Kutluay,Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi basketbolculardan birisidir.2 kez Avrupa sayı kralı olan oyuncu,üçlüklerdeki yeteneği ve saha içindeki liderliği ile yeteneğini birçok şekilde göstermiştir.Fenerbahçe alt yapısının son yıllarda çıkardığı tek üst düzey oyuncu olmasıyla,bu kulübün taraftarları için ayrı bir öneme sahiptir. Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur gibi NBA'de başarılı olamasa da, Türkiye'de zamanının en iyi basketbolcusu olduğu tartışılmazdır.Yaptığı önemli işler arasında İspanya'ya yarı finalde 30 sayı atması,sakat olduğu halde 2006'da Türkiye'ye liderlik etmesi, 2007'de ise Fenerbahçe'yi şampiyon yapan isimlerin başında gelmesini gösterebiliriz.İbrahim Kutluay basketbolda çok başarılı bir sporcudur.İTÜ'de ve Türkiye'de oynamaktadır.

İbrahim Kutluay basketbola bir süre ara verdikten sonra Türkiye Basketbol 2. ligindeki İstanbul Teknik Üniversitesi'ne transfer oldu. Ancak sık sık yaşadığı sakatlıklardan dolayı burada pek fazla forma şansı bulamadı ve profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.

İbrahim Kutluay basketbol kariyerinden sonra İbrahim Kutluay Basketbol Akademi'sini kurdu ve genç çocuklar için basketbol eğitimi vermeye başladı. Türkiye Junior All-Star'da koçluk yaptı. Sahaya Çık kampanyasıyla genç çocuklara basketbolu öğretme çabasında oldu. Ayrıca tüm Türkiye'yi dolaşan Bugs Bunny Basket Show'da da oynamıştır.

İbrahim Kutluay 2015-2016 sezonundan itibaren Darüşşafaka Doğuş Basketbol'da yöneticilik yapmaya başlamıştır.

Özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü basketbolcu, manken Demet Akalın‘la yaşadığı 4 senelik ilişkiyi noktalamasından kısa bir süre sonra gene manken olan Demet Şener‘le yeni bir birlikteliğe başladı. Akalın’la olan ilişkisinin basın tarafından yakından takip ediliyor olması, mutlu görünmeleri ve Akalın’ın müzik hayatına başladığı ilk video klibinde yer alması, birden biten ilişkinin ardından bir çok magazin yorumcusunu da şaşırtıyordu. Uzun süre geçmeden Şener’le görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

İBRAHİM KUTLUAY DEMET ŞENER NE ZAMAN BOŞANDI?

Demet Şener ile olan evliliğinden iki çocuk sahibi olan İbrahim Kutluay 12 yıldır evli olduğu eşi Demet Şener ile İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşandı.