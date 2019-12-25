İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu kimdir, nereli?

İbrahim Çelikkol evli mi? İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu kimdir, nereli? sorularının yanıtı gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile gündeme damga vuran İbrahim Çelikkol'un özel hayatı merak ediliyor. İbrahim Çelikkol hayranları, arama motorlarında Mihre Mutlu hakkında araştırmalar yapıyor. İbrahim Çelikkol'un özel hayatı ve eşi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLİ Mİ?

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu 2017 yılında dünyaevine girdiler. Çift şu sıralar heyecanla ilk bebeklerini bekliyor. İbrahim Çelikkol yaptığı bir paylaşımda çocuğununa Ali ismini vereceğini de duyurmuştu. İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN EŞİ MİHRE MUTLU KİMDİR?

Mimar Mihre Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

İş hayatına Han İnşaat bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, Marsan Holding'le de çalıştı. Ali Türker Product'ta da kısa bir süre görev aldı.



İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu Çelikkol ile nişanlandığı dönemde herkes Mihre Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.

1989 yılında dünyaya gelen Mihre Çelikkol'un doğum tarihi, gün ve ay olarak bilinmediği için burç bilgisi bilinmiyor.

BEBEK BEKLİYORLAR

İbrahim Çelikkol eşi Mihre Mutlu ile paylaştığı fotoğrafa düştüğü +1 notuyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Erkek bebek bekleyen çift oğullarına Ali adını verecek.