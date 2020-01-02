İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı!

Aile, Kartalkaya’daki Kaya Palazzo’da görüntülendi. İbrahim Çelikkol, “Yılbaşı sonrası yoğun olacağım için ailemle kısa bir tatil yapmak istedim” dedi.

İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayınlandı. İlk bölümden reytingleri alt üst eden dizi çekimlerine yeni yıl dolayısıyla bir gün ara verildi. İbrahim Çelikkol da bunu fırsat bilerek ailesiyle tatile gitti. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya’yı tercih etti. Çelikkol ''Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizimiz başladı yılbaşı sonrasında oldukça yoğun olacağım için bu kısa tatili eşim ve oğlumla değerlendirmek istedim. Umarım herkes için 2020 çok daha güzel, sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı geçer'' dedi.

(Hürriyet)