Huzuru mazlumun duasında buldu

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendini iyilik yapmaya adayan ve Umuda Koşanlar adını verdiği bir dernek kuran Gamze Özçelik, ihtiyaç sahibi ülkeleri gezmeye devam ediyor. 2 yıldır Afrika'da Bangladeş, Sudan, Arakan ve İdlib gibi onlarca ülke gezen eski oyuncunun son durağı, Çad ve Kamerun oldu. Gittiği her yere umut ve sevgi götüren güzel oyuncu, bu gezisinde çocuklarla buluştuğu anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarla şakalaştığı fotoğraflarının altına “Beni masum yüreklerde arayın diyen Rabbim.. Seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum. Artık senden büyük sevgili, yolundan büyük sevda yoktur bize...” şeklinde yorum yazdı. Ünlü isim binlerce beğeni ve güzel yorum aldı.

ÖDÜLLERİ TOPLUYOR

Şöhreti ve kameraların karşısındaki yaşamı elinin tersiyle bir kenara itip kendini dünyanın dört bir yanındaki yoksullara yardım eli uzatmaya adayan Umuda Koşanlar Derneğini kuran Gamze Özçelik, ihtiyaç sahiplerine de organize bir şekilde yardım götürüyor. Özçelik’in kurucusu olduğu dernek; üst üste 2 yıldır sivil toplum kuruluşları alanında ödülleri topluyor. Umuda Koşanlar Derneği, erzak ve tıbbı yardım dışında hayata geçirdiği su kuyusu projeleriyle de yüzlerce Afrika köyüne yardım götürdü.