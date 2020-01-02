Huzuru arayan güzel Burcu Özberk

Hayatımız çok zor, büyük mücadeleler veriyoruz' diyen 30 yaşındaki oyuncu, “Beklentilerimi huzurlu olmaya indirgedim. Bu huzur bana nereden geliyorsa, kiminle mutluysam, neyi keşfederken iyiysem, sanırım onlara yöneleceğim. 2020’den beklentim; kalbimin sesini dinleyip huzur neredeyse orada olmak' dedi.