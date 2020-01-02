02 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 01:28:19
Huzuru arayan güzel Burcu Özberk
'Afili Aşk' dizisinin güzel oyuncusu Burcu Özberk, ALEM Dergisi'ne bilinmeyenlerini anlattı.
Hayatımız çok zor, büyük mücadeleler veriyoruz' diyen 30 yaşındaki oyuncu, “Beklentilerimi huzurlu olmaya indirgedim. Bu huzur bana nereden geliyorsa, kiminle mutluysam, neyi keşfederken iyiysem, sanırım onlara yöneleceğim. 2020’den beklentim; kalbimin sesini dinleyip huzur neredeyse orada olmak' dedi.
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