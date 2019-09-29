Hüzünlendiren şarkı

Kalabalık dansçı grubunun hazırladığı özel gösteriyle sahne açılışını yapan Arar, ‘Yak Gel’ sonrası ‘Haberin Var mı’ ile devam etti. Başarılı yorumcu, albüm şarkılarının yanı sıra arabesk ve Türk müziğinin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. ‘Neyse’ isimli şarkısının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Funda Arar, ‘Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bu şiddete artık bir son vermek gerekiyor’ dedi.