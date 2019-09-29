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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:42:10

Hüzünlendiren şarkı

Ünlü şarkıcı Funda Arar Vadi Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Kalabalık dansçı grubunun hazırladığı özel gösteriyle sahne açılışını yapan Arar, ‘Yak Gel’ sonrası ‘Haberin Var mı’ ile devam etti. Başarılı yorumcu, albüm şarkılarının yanı sıra arabesk ve Türk müziğinin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. ‘Neyse’ isimli şarkısının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Funda Arar, ‘Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bu şiddete artık bir son vermek gerekiyor’ dedi.

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