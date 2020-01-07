07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:51:23
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kotkolik çıktı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, evini taşıyor.
Eşyalarını toparlayan sosyetik isim sosyal medyada gardırobunu paylaştı. Yüzlerce pantolonu olduğu görülen Alkoçlar'a takipçileri 'Kotların için bir oda lazım' yorumu yaptı.
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