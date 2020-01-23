Hülya Avşar'dan sitem: Herkesin bir yaşı ve duruşu var

Recep ASLAN

Ünlü isim Hülya Avşar, sosyal medyada yayımladığı fotoğraf sonrası hakkında çıkan ‘taş gibi kadın’ haberlerine sitem etti. Tarabya’da yemek çıkışı görüntülenen güzel oyuncu, söz konusu fotoğrafın sorulması üzerine “İnsan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var sevmediğim bir şey. Yaşının kadını olmak önemli“ diyerek tepki gösterdi. Gazetecilerin “Sizce Türkiye’de 'en güzel ve taş gibi' diyebileceğiniz biri var mı?” sorusuna Avşar yine kendine has tarzıyla yanıt verdi. Hülya Avşar, “Taş gibi kim bilemem ben ama en güzel kadın benim” diyerek iddialı konuştu.

Kaya Çilingiroğlu ile ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan Hülya Avşar, evlilik sorularına "Evlilik var mı?', 'Hülya taş gibi kadın' gibi haberleri görmek beni mahvediyor" dedi.

OTOSTOP ÇEKENLER GELSİN !

Avşar, yemek çıkışı eve giderken otostop çeken gençleri arabasına aldı. Karşılarında Avşar’ı gören bir grup öğrenci şaşkınlığını gizleyemedi ve hemen video çekmeye başladı. Avşar, “Nasılsınız? Otostop yapmak isteyen varsa bu güzergahtan olabilir” dedi.

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