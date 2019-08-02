02 Ağustos 2019 Cuma 13:01:58 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:06:32
Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam
Oyunculuğunun yanı sıra son dönemde otellerde verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan Hülya Avşar, dua etmeden sahneye çıkmadığını söyledi.
Ayrıca sahne öncesi de hareketli şarkılar dinleyerek enerjisini yükselttiğini ifade etti. Her zaman güzel kokmaya özen gösterdiğini de dile getiren ünlü popçu, kimi zaman iki farklı parfümü karıştırdığını anlattı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT