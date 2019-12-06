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06 Aralık 2019 Cuma 22:10:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 22:10:54

Hülya Avşar benzerliği şaşırttı! Genç oyuncu sosyal medyayı salladı

Şaçlarını perçem kestiren oyuncu Melisa Şenolsun, yeni imajı ile sosyal medyayı salladı. Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Magazin gündeminde son zamanların çok konuşulan isimlerden Melisa Şenolsun yine sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi.

Şenolsun, Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili olarak, "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hâlâ çok güzel" dedi.

Genç oyuncu Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu.

Şenolsun'un Hülya Avşar'a kardeşi Helin'den bile daha çok benzediği yönünde hemfikir oldu.

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