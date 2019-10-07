07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 21:37:16
Hoşgeldin Kuzey bebek
Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine giren Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya geldi.
Dün özel bir hastanede doğum yapan Berfu Yıldız güzel haberi sosyal medya hesabından “ Hoş geldin ailemize küçük Kuzey… İyi ki geldin” notuyla duyurdu.
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