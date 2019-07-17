Hoş geldin Zeynep Bebek

Arya adında bir kız çocuğu babası olan popçu Berkay Şahin, ikinci kez baba oldu. Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, 3 kilo 100 gram doğan bebeklerine Zeynep Mira adını verdi. Berkay dün sosyal medya hesaplarından ameliyathane önünde çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı videoya 'Kalbimin bir parçası daha yola çıktı geliyor' notunu düştü.Berkay'ın video çektiği sırada çok heyecanlı olduğu görüldü. Popçu, doğumdan sonra 'Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben iki kere tattım şükürler olsun' mesajını paylaştı. İlkinden daha çok heyecanlandığını dile getiren Berkay, 'Zeynep bana benziyor, ezanını kulağına babam okudu' dedi.