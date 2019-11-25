Hoş geldin Vina

Bebeğinin cinsiyetini 'doğumda öğreneceğiz' diyen oyuncu, bir kız bebek dünyaya getirdi. Beşiktaş’ta özel bir hastanede doğum yapan Müge Boz, kızına Vina ismini verdi. Oyuncunun ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina “biz, şimdi” demek.