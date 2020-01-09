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09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 18:34:12

Hollywood yıldızı Michael Douglas Efes Antik Kenti'nde

Hollywood yıldızı Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte Efes Antik Kent'i ziyaret etti. Özellikle yamaç evlerini görmek isteyen oyuncu, İtalya'daki Pompei Antik Kenti ile kıyasladığı Efes'in çok daha iyi korunduğunu dile getirdi.  

Aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için 19 yaşındaki oğulları Dylan ve 16 yaşındaki Carys ile 4 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Michael Douglas, dün Efes Antik Kent'i ziyeret etti. Eşi Catherine Zeta Jones işleri nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalırken usta oyuncu çocuklarıyla birlikte Türkiye turuna devam ediyor. Hollywood yıldızı ve ailesi 4 Ocak'ta başlayan tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagogu'na gitmişti. Douglas, dün de İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Özel bir jetle Selçuk Efes Havaalanı'na gelen Douglas ve çocuklarına antik kentteki gezilerine emekli arkeolog Cengiz İçten eşlik etti. İçten, aileye antik kent hakkında bilgiler verdi. İçten, yaptığı açıklamada, Douglas'ın geziden çok memnun kaldığını söyledi. Hollywood yıldızıyla konuşmalarını aktaran İçten, “Antik kenti çeşitli belgesellerde izlemiş. Oldukça ilgiliydi. Özellikle yamaç evlerini görmek istediğini söyledi. Hatta konuşmalarımızda Efes'i İtalya'daki Pompei Antik Kenti ile kıyasladı ve Efes'in daha iyi korunduğunu dile getirdi” dedi.

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