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11 Ekim 2019 Cuma 14:40:07 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 14:51:10

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston: Marvel filmleri sinemaya zarar veriyor

Ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin ardından Marvel Sinematik Evreni hakkında olumsuz görüş bildiren Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, "Marvel filmleri sinemaya zarar veriyor, Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bence Meg Ryan döneminin geri gelmesini çok isterdik" dedi.

Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel karşıtı söylemiyle gündemde. Variety dergisine konuşan 50 yaşındaki usta oyuncu, Marvel’ın sinemaya zarar verdiğini söyledi.

Friends dizisiyle ünlenen ancak daha sonra ağırlıklı olarak sinema filmi çeken Aniston, yeni dizisi The Morning Show’la ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeniden televizyona dönüşünü, “yeşil bir ekranda yaşamakla ilgilenmemesine” bağladı.

Aniston, “Bence Meg Ryan döneminin yeniden gelmesini çok isterdik. Sinema salonuna gidip rahatça oturmak hoş olur diye düşünüyorum. Terms of Endearment filmini, Heaven Can Wait, Young Frankenstein, Blazing Saddles, Goodbye Girl filmlerini yeniden ortaya çıkaralım” dedi.

Avengers: Endgame gibi filmlerde sinemada rahat oturmanın mümkün olmadığını dile getiren Aniston, üç saat süren filmlerin seyirciyi rahatsız ettiğini belirterek, “Büyük Marvel filmlerine gelince Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bu filmler benden beklenen filmler olmadığı gibi yeşil ekranda yaşamanın meraklısı da değilim” dedi.

Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı işaret fitilini atan ilk kişi yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Yönetmen, Marvel filmleri için, "Onları izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil. Dürüst olmak gerekirse, onları düşünebildiğim en yakın şey, içinde bulundukları durumda yapabileceklerinin en iyi şeyi yapan oyuncuların yer aldığı bir eğlence parkı. İnsanların duygusal, psikolojik deneyimleri başka bir insana aktarmaya çalıştığı bir sinema değil" demişti.

Marvel polemiğine katılan Marvel Sinematik Evreni'nin şüpheci Nick Fury'si Samuel L. Jackson Variety’ye verdiği röportajda, "Bu, Bugs Bunny'nin komik olmadığını söylemek gibi bir şey. Film filmdir. Onun filmlerini de herkes sevmiyor. Herkesin bir fikri var, yani sorun değil. Kimsenin film yapmasını engellemeyecek" diye cevap vermişti.

Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr da Scorcece’ye cevap veren isimlerden biri olmuş, "Filmler sinemalarda gösteriliyor. Scorsese'nin görüşlerini takdir ediyorum. Bence farklı bakış açıları konusunda ihtiyaç duyduğumuz şeyleri içeriyor ve böylece odağa dönebilir, yolumuza devam edebiliriz. Tabii ki başarıyı kıskandığı falan yok. O Martin Scorsese” demişti.

Scorcese’in yorumlarını duyan film yapımcıları James Gunn ve Joss Whedon, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunmuş, yönetmenle zıt olan görüşlerini açıklamaktan çekinmemişti. Gunn ayrıca Twitter üzerinden, “İnsanlar daha Günaha Son Çağrı filmini görmeden eleştirdiği için çok sinirlenmiştim. Şimdi Scorsese'nin de benim filmlerime aynı şekilde yaklaşmasına üzüldüm. Bununla birlikte; Scorsese'yi her zaman seveceğim, sinemaya katkılarından dolayı minnettar olacağım ve 'Irishman'i görmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

Senarist C. Robert Cargill ise sosyal medya üzerinden "Scott ve ben Doktor Strang'i yaparken, Marvel'in notlarının büyük çoğunluğu karakterin derinlemesi, hikayenin güçlendirilmesi ve ‘daha derinlikli’ yapıp yapamayacağımız üzerineydi. Marvel'in sadece eğlence parkı gezintisi yapmaya çalıştığını düşünen herkes haksız ve alaycıdır" ifadesini kullanmıştı.

 

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