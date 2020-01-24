Hızır Reis Oktay Kaynarca 55 oldu

Dostları Emel Müftüoğlu, Sezer Çakır ve Mehmet Fener ile Meos Balık'ta akşam yemeğinde buluşan oyuncu, 55. yaş günü için hazırlanan pasta sürpriziyle şaşkınlık yaşadı. Kaynarca, ''Doğum günüm 27 Ocak'ta. Çok erken bir sürpriz oldu” dedi.