24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:27:40
Hızır Reis Oktay Kaynarca 55 oldu
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki gün Florya'da doğum günü kutlaması yaptı.
Dostları Emel Müftüoğlu, Sezer Çakır ve Mehmet Fener ile Meos Balık'ta akşam yemeğinde buluşan oyuncu, 55. yaş günü için hazırlanan pasta sürpriziyle şaşkınlık yaşadı. Kaynarca, ''Doğum günüm 27 Ocak'ta. Çok erken bir sürpriz oldu” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT