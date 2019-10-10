10 Ekim 2019 Perşembe 10:28:37 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:40:53
Hız kesmiyor... Demet Akalın kameralar karşısına geçti
Demet Akalın, Haktan ile düet yaptığı 'Yekten' şarkısı için kamera karşısına geçti
Arka arkaya klip çekmeye devam eden Demet Akalın, Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde 'Yekten' isimli şarkısına klip çekti.
Demet Akalın kliple ilgili olarak “Yekten albüm çıktığından bu yana en çok istek alan şarkılar arasındaydı Haktan ile zamanı bekledik ve harika bir iş çıktı” diyerek duygularını dile getirdi.
Akalın, yeni klibinden fotoğraflar da paylaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Buzlukta mı duruyorsunuz?" Erol Evgin gençlik sırrını verdi!
- Nurgül Yeşilçay: 'Yaz gelini olacağım'
- Geri dönüyorlar! Sihirli Annem oyuncularından yeni proje müjdesi!
- 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu: 4-5 tane çocuğum olsun istiyorum
- Hız kesmiyor... Demet Akalın kameralar karşısına geçti