Hız kesmiyor... Demet Akalın kameralar karşısına geçti

Arka arkaya klip çekmeye devam eden Demet Akalın, Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde 'Yekten' isimli şarkısına klip çekti.

Demet Akalın kliple ilgili olarak “Yekten albüm çıktığından bu yana en çok istek alan şarkılar arasındaydı Haktan ile zamanı bekledik ve harika bir iş çıktı” diyerek duygularını dile getirdi.

Akalın, yeni klibinden fotoğraflar da paylaştı.