11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:16:43
Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Zemheri'de usta ve gençler bir arada
Aşk-ı Memnu’, Fatmagül’ün Suçu Ne’ ve Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarında yönetmenlik yapan Hilal Saral, güçlü bir hikayeyle geliyor.
15 Ocak’ta ilk bölümü yayınlanacak olan Zemheri, Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri biraraya getirecek. Diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı.
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