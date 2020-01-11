Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Zemheri'de usta ve gençler bir arada

15 Ocak’ta ilk bölümü yayınlanacak olan Zemheri, Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri biraraya getirecek. Diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı.