02 Şubat 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:25:01
Hiç estetik yaptırmamış!
Azerbaycan'da televizyon programında jüri koltuğuna oturmaya hazırlanan Ivana Sert Bakü'de ropörtaj verdi.
Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını dile getiren ikoncan, 'Yaşlanmaktan korkmuyor musunuz?' sorusuna karşılık, "Kimse yaşlanmak istemez. Durdurmak için çabalıyorum. Örneğin, her gün spor yapıyorum, yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum.
Fakat estetiğe karşıyım, yaptırmayı düşünmüyorum' dedi.
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