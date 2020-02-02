Hiç estetik yaptırmamış!

Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını dile getiren ikoncan, 'Yaşlanmaktan korkmuyor musunuz?' sorusuna karşılık, "Kimse yaşlanmak istemez. Durdurmak için çabalıyorum. Örneğin, her gün spor yapıyorum, yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum.

Fakat estetiğe karşıyım, yaptırmayı düşünmüyorum' dedi.